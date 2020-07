Rare mais vrai: on peut être allergique à la bière

Rappelons que les céréales sont au cœur du processus de fabrication de la bière: elles forment un moût dont les sucres complexes fermentent en une boisson alcoolisée.

Urticaire

Les soupçons à l’égard d’un facteur d’allergie s’étaient également portés sur l’orge, qui cause de l’urticaire sévère, selon des travaux publiés en 2001 par une équipe espagnole en biotechnologie et en allergie.

À partir de tests cutanés, les chercheurs ont identifié comme allergènes deux protéines de l’orge, impliquées dans la fabrication de la bière.

Des travaux cliniques remontant à 2001 pointaient aussi dans la direction des protéines de transfert de lipides, présentes dans de nombreux fruits, légumes et grains.

Des tests in vivo et in vitro menés en 2004 ont pour leur part pointé vers l’orge et le houblon, qui agiraient en parallèle avec une hypersensibilité au blé. Une recherche de 2016 renforce les soupçons autour de la fermentation de l’orge pour certaines bières.