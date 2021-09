L’avortement au Canada, un droit inégal d’une région à l’autre

L’Ontario et la Colombie-Britannique, avec respectivement 31 et 18 prestataires hospitaliers, sont mieux desservis.

Inégalités entre villes et campagnes

Au-delà des disparités entre provinces, il existe des inégalités encore plus fortes entre zones rurales et centres urbains.

«La situation est plutôt bonne dans les grandes villes comme Montréal, Toronto ou Vancouver. Par contre, plus on s’éloigne en région rurale et dans le Nord, plus le manque d’informations et l’absence de service sont criants», affirme Joyce Arthur, directrice générale de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada (CDAC).

De nombreuses femmes sont ainsi obligées de voyager à leurs frais sur de longues distances. «Elles sont livrées à elles-mêmes, sans accompagnement ou presque, et doivent trouver les informations nécessaires toutes seules», poursuit la responsable.

Une observation partagée par Frédérique Chabot, directrice de la promotion de la santé à Action Canada pour la santé et les droits sexuels (Action Canada).