Éric Simard baigne dans le milieu littéraire depuis 1989. Tour à tour écrivain, éditeur et libraire, il a récemment publié une nouvelle tranche de son journal intime. Dans Des jours inéluctables, il décrit sa vie de 1998 à 2004 et étale ses questionnements au sujet de l’amour.

J’ai rencontré Éric Simard vers 2005, au moment où il travaillait à la Librairie Pantoute, rue Saint-Jean à Québec. Je l’ai suivi ensuite aux Éditions Hamac qu’il a dirigées pendant plusieurs années.

La vie est simple

Des jours inéluctables couvre la période où Simard partage sa vie avec Yan. La musique de Keith Jarret remplit la pièce. «C’est calme. Yan vaque à ses occupations. La vie est simple. Je l’aime.» Vous vous doutez bien que, dans bien des cas, aimer n’est jamais simple.

Yan est un beau jeune homme sensible et affectueux. Pour Éric, c’est une rencontre comme on en fait rarement dans une vie. «Yan, c’est la plus belle nuit que j’ai vécue jusqu’à présent. C’est l’intensité à l’état pur, la générosité incarnée.»

Une très large partie du journal intime se veut une introspection dans leur relation amoureuse. On découvre comment Yan le fait passer d’un sentiment extrême à l’autre. Éric «n’arrive qu’à lui voler des instants qui s’apparentent à une fausse idée [qu’il se fait] du bonheur. C’est très déstabilisant.»