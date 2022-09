Gaston Tremblay romance la naissance du théâtre franco-ontarien

Gaston Tremblay n’est pas linéaire

Je suis de la vieille école. Quand je lis un roman, j’aime un début, un milieu et une fin, de façon linéaire. Mais c’est loin d’être le cas ici.

À tout bout de champ, on passe de l’action détaillée en 1970-1971 à de brèves réflexions campées en 2018, 2019, 2020 et 2021. On passe de la création d’une pièce à la Crise d’octobre, à un film américain ou à la covid. Ce pot-pourri rend la lecture un peu fastidieuse par moments.

Digressions intéressantes

Certaines digressions sont cependant fort intéressantes. Comme la grève des étudiants du Département de français pour obtenir des cours de littérature canadienne-française. Et la grève des filles d’une résidence pour obtenir le même traitement que les garçons.

On apprend aussi que le meilleur ami de l’auteur (André Paiement) et son propre fils se sont enlevé la vie, respectivement en 1978 et 2013.

Gaston Tremblay a publié ce tome 2 du Grand livre parce que «les hommes passent et trépassent [alors que] leurs souvenances écrites perdurent». Pour lui, écrire a été le projet d’une vie. «C’est une quête qui m’angoisse, depuis toujours et pour toujours.»