Un monument du théâtre franco-ontarien toujours actuel

Quoi si, moé ‘ssi j’viens du Nord ‘stie, hommage à un monument du théâtre franco-ontarien, a traversé plusieurs obstacles. Les artistes voulaient s’inspirer du passé pour regarder le présent. Le présent les a cependant rattrapés et a chamboulé plusieurs idées et plans de départ.

Malgré tout, la pièce qui célèbre les 50 ans du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) et sa pièce fondatrice, Moé, j’viens du Nord, ‘stie, préparée en collaboration avec le programme de théâtre de l’Université Laurentienne, sera présentée de manière virtuelle le 23 avril.

Le 50e du Théâtre du Nouvel-Ontario

Pour le groupe de production d’environ 30 personnes, Quoi si est plus qu’une pièce du théâtre franco-ontarien. «C’était un incontournable. Ce n’est pas seulement l’anniversaire de Moé, j’viens du Nord ‘stie, mais c’est également le 50e du TNO», explique la cheffe de création, Hélène Dallaire.

Le projet est en préparation depuis plus d’une année. «C’était pré-covid quand on m’a approché. C’était de toute évidence qu’on participe», raconte la chargée de cours en théâtre à l’Université Laurentienne et responsable de la mise en scène, Miriam Cusson.

«L’importance de ce projet, non seulement pour le TNO, mais pour ce qui est la culture et les arts francophones à Sudbury, à la Laurentienne, c’était essentiel de faire ce projet-là. C’était aussi un excellent écho, ou une proposition face à la pièce qui a été présentée il y a déjà 50 ans. Pour que ça rassemble les jeunes d’aujourd’hui, ça nous parlait beaucoup, on veut leur donner une place pour s’exprimer.»