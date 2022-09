Dévoilement du monument Amicitia France-Canada à Ottawa le 16 octobre

Le monument Amicitia France-Canada, situé dans le cimetière historique Beechwood, à Ottawa, sera dévoilé officiellement le 16 octobre par l’association qui l’a commandité.

Le monument commémore «les liens historiques durables et les principes partagés» entre le Canada et la France. Il symbolise «l’honneur, le souvenir et l’espoir alors que nous continuons à atteindre nos objectifs communs en tant qu’alliés clés».

Le travail a été achevé à l’été 2021, mais l’inauguration officielle a été retardée en raison des restrictions liées à la covid, ainsi que des élections tenues au Canada et en France.

Dons corporatifs, gouvernementaux et privés

Le monument a été soutenu par des donateurs de partout au Canada et en France, ainsi que par des subventions des gouvernements canadien et français. Les dons totalisant 310 000 $ ont été versés à la Fondation Beechwood.

«La construction du monument a coûté 262 000 $», précisent les co-initiateurs du projet, André Lévesque et Christophe Raisonnier.