Deux parents qui ne s’entendent pas… et se ruinent

10. No matter what costs order I make, the financial ruin cannot be undone. They’ll never recover. Their eight year old daughter’s future has been squandered.

11. How did this happen? How does this keep happening?

12. What will it take to convince angry parents that nasty and aggressive litigation never turns out well?

L’aide du public est sollicitée

Le Bureau des obligations familiales demande l’aide du public pour retrouver Bertrand Tissot. Si l’aide est suffisante pour le retrouver, je n’aurai pas besoin d’écrire de nouveau sur ce dossier. Mais, si nécessaire, je vais lire et vous présenter prochainement un résumé de la décision de 341 paragraphes rendue le 4 avril 2016 par la juge à la suite d’un procès de 14 jours.

Dans ses offres de règlement, Tissot acceptait que son ex-épouse ait la garde de leur fils, que les tribunaux ontariens auraient compétence pour toutes les questions concernant leur fils, y compris la garde, l’accès, les voyages et que la résidence habituelle du fils continuerait d’être Toronto.