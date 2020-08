À la recherche de parents irresponsables

Pas de réciprocité avec le Cameroun

Les deux dernières adresses connues pour Valere Landry Nsan-Pom sont Toronto et Oshawa. Son emploi habituel est en technologie de l’information. Il est trilingue, maîtrisant le français, l’anglais et le bassa, une langue bantoue parlée par plus de 2 000 000 personnes au Cameroun.

En Afrique, l’Ontario a des accords de réciprocité avec la République du Ghana, la République sud-africaine et le Zimbabwe mais pas avec le Cameroun. De plus, ce pays n’est pas membre de l’Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale, connue sous le nom de Conférence de La Haye de droit international privé, Le Cameroun n’a pas adhéré aux conventions internationales en droit de la famille.

Présentement introuvables

Ken Breau utilise les pseudonymes Kenneth, Kenny et Bro. Il a comme dernière adresse connue St. Marys (Ontario) et son emploi habituel est en usine.

Les deux dernières adresses de Joseph Rhéal Bérichon, également connu sous le nom Rhéal Bérichon, sont Kitchener et Brantford (Ontario). Son emploi habituel : soudure et installation de clôture.

Les bons parents payent

Le Bureau des obligations familiales (BOF) demande l’aide du public pour localiser les payeurs en défaut qui sont disparus de la circulation.