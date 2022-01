Deux nouvelles membres du Conseil de gouvernance de l’UOF

«En travaillant au cabinet de la ministre des Affaires francophones de 2015 à 2018», a commenté Sabine Soumare, «j’ai pu suivre de près l’évolution du dossier de l’UOF. C’est donc avec optimisme et gratitude que je me joins au Conseil de gouvernance afin de réaliser la mission et vision de l’Université.»

Éditrice de la diversité

«Pour Suzanne Kemenang», poursuit Dyane Adam, «c’est sa connaissance du monde de l’édition, des communications et de l’entrepreneuriat qui sera un atout pour le Conseil.»

Diplômée en édition de l’Université de Sherbrooke, elle a fondé en 2018 Les Éditions Terre d’Accueil, à Oshawa. Elle est l’auteure d’un livre, qu’elle a publié en 2020, rendant hommage aux pionniers de la communauté francophone de la région de Durham.

Suzanne Kemenang s’est dite choyée de pouvoir contribuer à la gouvernance de l’UOF. «C’est un honneur et un privilège. Je veillerai à assurer le rayonnement et la pérennité de ce joyau de l’éducation franco-ontarienne.»

De nouvelles idées pour l’UOF

Sabine Soumare est entrée en fonction le 10 janvier, tandis que le mandat de Suzanne Kemenang débute le 10 juin. Leur mandat de trois ans coïncide avec la fin des mandats de Marième Lo et de Glenn O’Farrell.