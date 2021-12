S’ancrer dans les communautés, le défi des collèges et universités

À terme, l’objectif serait de faciliter l’intégration en rendant le modèle viable à travers la province ainsi que chez les autres fournisseurs de services en immigration, dont du côté anglophone.

Mettre ses compétences au profit du communautaire

Plus à l’Est, en Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne adopte une approche différente pour s’assurer d’être au diapason de sa communauté.

«Notre personnel, nos étudiants, nos chercheurs sont en très grand nombre impliqués dans les organismes communautaires», lance Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université Sainte-Anne.

«Actuellement, je préside la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), et notre recteur, Allister Surette, préside le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ).»

«Notre communauté a besoin de nous tant pour notre expérience et nos compétences en gouvernance que pour nos savoir-faire en ce qui a trait au réseautage et aux relations avec les gouvernements. De par notre emploi, on travaille quotidiennement avec les gouvernements et c’est quelque chose qu’on peut apporter dans nos organismes communautaires», ajoute-t-il.