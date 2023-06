Deux juristes d’expression française à l’honneur

Arbitre chevronnée, elle a travaillé au Tribunal de l’aide sociale de mai 2021 à décembre 2022 et été vice-présidente à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d’appel et de révision des services de la santé de mai 2010 à avril 2020.

Elle a été avocate chez Gowlings, de 1998 à 2003, et directrice générale de l’AJEFO, de 2003 à 2010. Tout au long de sa carrière, elle est restée engagée activement au sein de la communauté francophone à faire du bénévolat auprès des jeunes et des organismes qui viennent en aide aux personnes vulnérables.

Au fil des ans, Maître Ouellet a siégé sur divers comités et conseils d’administration dans le but d’en assurer la bonne gouvernance et de faire la promotion de la francophonie, revendiquer l’amélioration des services en français en Ontario et promouvoir l’accès à la justice pour les personnes vulnérables.

Geneviève Painchaud

Joelle Malette et Sonia Ouellet rejoignent au Conseil du Barreau Geneviève Painchaud qui, depuis le 6 juin 2019, siège au Conseil du Barreau puisqu’elle y a été nommé par le Procureur général en tant que non-juriste.

Geneviève Painchaud est une professionnelle du marketing, ayant développé son expertise chez Fonds Mutuels Trimark (Invesco) et Bell Télé, et comme professeure au Collège La Cité.