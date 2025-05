Des parcs pour enfants à la hauteur de leurs attentes

Ainsi, les rappels du marché sont multiples et on peut voir des piliers et éléments en forme d’asperges, de carottes et un cornet de crème glacée avec des boules à différents parfums renversées, une structure inspirée des caisses de légumes, etc.

Plusieurs structures ont été construites et sculptées par Earthscape Play. Alex Waffle, qui est architecte spécialisé dans la conception de structures de jeux, a travaillé sur le projet et «s’en est donné à coeur joie afin de réaliser chaque élément unique.»

Un terrain de jeux conçu pour répondre à différents besoins

St-James Park est un parc de 1,3 hectare qui ne comprenait pas de parc pour enfants et ne pouvait pas répondre aux besoins des nouvelles familles habitant les condominiums situés aux alentours.

Fung Lee, qui est la patronne de PMA Landscape Architects, la firme qui a conçu la revitalisation de St James Park, mentionne que «la taille du parc et du terrain de jeu a permis de répondre à différents besoins en termes d’âges, d’habiletés et d’intérêts».

Elle explique que «certaines structures permettent la participation d’enfants handicapés tandis que d’autres s’adressent à des enfants plus âgés et leur permettent de grimper et de prendre des risques. La glissoire est un bel exemple, c’est actuellement la plus haute à Toronto. Il a fallu faire des tests pour s’assurer que cela restait sécuritaire.»