Des idées pour moins dépenser

Avec Canopy et Hoopla, on a 16 crédits (8 par plateforme) à utiliser par mois avec des contenus vidéo très variés (le double si on a deux cartes de bibliothèque dans un foyer).

Le Toronto Jazz Festival proposait de nombreux événements gratuits cet été, comme la Franco-Fête de Toronto le fera début août. On attend aussi le European Film Festival en novembre au Royal; la série Summer Music in the Garden au Toronto Music Garden à l’ouest de Harbourfront, ou la rentrée culturelle à l’Alliance française (conférences, films, expositions…) en septembre.

Même les festivals TIFF ou Hot Docs ont toujours quelques séances gratuites. Côté théâtre, on paie ce qu’on peut pour voir As you like it, de Shakespeare, donnée du 28 juillet au 4 septembre par Canadian Stage sur la scène en plein air de High Park.

Utiliser les infrastructures gratuites ou bon marché de la ville

La Ville de Toronto a de nombreux courts de tennis, piscines et patinoires gratuites dans les parcs. Elle entretient des pistes cyclables, des chemins de randonnée dans les ravins. Et des gymnases, salles d’exercices et piscines intérieures à tarifs raisonnables dans ses centres récréatifs.

Ne pas payer pour ses services bancaires

La plupart des banques font payer des frais mensuels pour la tenue d’un compte, ainsi que pour des services de carte, chèque ou virements. Cela n’est pas les cas dans les caisses coopératives.