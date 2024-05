Des étudiants de sept universités participent au premier Choix Goncourt au Canada

Une passionnée de littérature

Nous avons rencontré la déléguée de U of T, passionnée de littérature, ayant participé à ce premier Choix Goncourt du Canada: Natasha Pendawa.

»Lorsque j’ai entendu parler du prix du Choix Goncourt, je me suis dit que ce serait une bonne expérience pour lire et pratiquer la langue française», raconte-t-elle.

«Je suis partie étudier en France il y a quelques années, et mon cursus universitaire me permet de continuer l’apprentissage du français. Ce fut l’occasion pour moi de participer à un évènement en dehors de mes cours et de découvrir l’Ambassade de France.»

Ses deux jours à Ottawa ont été marqués par la rencontre avec le gagnant du Goncourt du Premier roman 2018, Mahir Guven. Car, outre le Goncourt toute catégorie, il y a aussi des Goncourt du Premier roman, de la Nouvelle, de la Biographie, de la Poésie et des Détenus.

Littérature vivante

N’deye-Arame KEBE, chargée de mission pour le livre et le débat d’idées à l’ambassade de France au Canada, a participé à l’organisation de l’événement.