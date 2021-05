Claude Guilmain finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général

C’est maintenant une règle de compter au moins un membre hors Québec sur chaque comité d’évaluation par les pairs. On retrouve Simone Chaput (Manitoba) pour Romans et nouvelles; David Ménard (Ontario) pour Poésie; Matthieu Girard (N.-B.) pour Théâtre; Benoit Doyon-Gosselin (N.-B.) pour Essais; Diya Lim (Ontario) pour Littérature jeunesse texte; Mireille Messier (Ontario) pour Littérature jeunesse livres illustrés; Daniel Poliquin (Ontario) et Sophie M. Lavoie (N.-B.) pour Traduction.

Les livres gagnants seront dévoilés le 1er juin. Les livres finalistes et gagnants de l’année 2021 seront quant à eux annoncés dès cet automne.

C’est le Conseil des arts du Canada qui administre, finance et fait la promotion des Prix littéraires du Gouverneur général.