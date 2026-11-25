Depuis plus de 60 ans, la Division des études perceptuelles (DOPS) de l’Université de la Virginie recueille des renseignements sur des enfants qui semblent se souvenir de vies antérieures.

Sa base de données numérisées contient 2 254 dossiers comportant plus de 200 variables pour chaque cas. La plupart de ces enfants ont fourni suffisamment de détails pour permettre d’identifier sans ambiguïté une identité antérieure.

En se fondant sur 1 678 cas correspondants (publiés sous forme de données ouvertes), les chercheurs du DOPS ont constaté qu’un décès inattendu était associé à une «période d’intermission» plus courte avant la renaissance. Cette étude a fait l’objet d’une large couverture médiatique en anglais et en espagnol, dans divers médias.

La plupart des médias qualifient ces résultats de «frappants». Cependant, en tant que spécialiste de l’inférence causale, je pense que la tendance observée dans l’étude du DOPS pourrait refléter quelque chose de bien plus simple et de moins spectaculaire: un biais de sélection.

Les décès inattendus ont davantage de chances de faire l’objet de reportages. Or, les archives de presse constituent précisément le type de source que les chercheurs du DOPS utilisent pour identifier des correspondances potentielles. Cet effet de sélection s’accumule au fil du temps et peut facilement expliquer les principaux résultats de l’étude.