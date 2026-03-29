La physique quantique démontre l’existence des univers parallèles?

En partie grâce au cinéma et à la science-fiction, les univers parallèles passionnent de plus en plus de gens. Mais la physique quantique ne permet toujours pas de prouver leur existence.

Le concept d’univers qui seraient «parallèles» au nôtre, ou de multivers (notre univers ne serait donc qu’un parmi une infinité d’autres), est bel et bien né chez les scientifiques, il y a des décennies.

La théorie a été élaborée par le physicien américain Hugh Everett dans les années 1950. Mais le concept a été popularisé ces dernières années au cinéma.

On peut penser notamment au multivers de l’univers cinématographique de Marvel, où les superhéros voyagent d’un monde à l’autre afin de sauver leur propre réalité.

L’intérêt ne se limite pas au grand écran. En 2024, Google affirmait que sa nouvelle puce quantique pourrait exploiter les univers parallèles pour obtenir ses résultats.