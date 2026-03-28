Quantique: une théorie sans application pratique?

Parce qu’elle est abstraite et contre-intuitive, la physique quantique est souvent perçue comme une construction purement mathématique, sans applications concrètes à notre échelle. Pourtant, plusieurs de ses applications font d’ores et déjà partie de notre vie de tous les jours.

En 2019, le physicien français Julien Bobroff expliquait, en réponse à ceux pour qui la physique quantique ne sert à rien, qu’il s’agit selon lui de la discipline la plus utile de la physique moderne.

La physique quantique a permis de mieux comprendre le comportement des particules, leurs interactions et les forces qui les influencent. Et lorsqu’on peut prédire le fonctionnement de la lumière, des atomes et des électrons, il est possible de les manipuler, souligne le physicien.

1) Les lasers

Le premier laser a été produit en 1960, mais cette invention est le résultat de plusieurs décennies d’observations scientifiques, expliquait en 2020 un professeur de physique et d’optique de l’Université de Caroline du Nord.

Cette technologie est en effet basée sur le principe quantique qui veut que la lumière soit émise et absorbée par les atomes en petits «paquets» d’énergie: les photons.