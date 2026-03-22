Prix Turing: cryptographie, téléportation et célébrités quantiques

Pour le profane, il semble difficile d’imaginer deux idées plus éloignées l’une de l’autre que la cryptographie et la téléportation. Ce qui les lie, ce sont deux chercheurs qui sont devenus, il y a quatre décennies, des pionniers d’un domaine alors marginal, l’informatique quantique: le Québécois Gilles Brassard et l’Américain Charles Bennett, lauréats du prestigieux prix Turing.

C’est davantage la cryptographie quantique que la téléportation quantique qui a fait d’eux les célébrités qu’ils sont devenus dans leur domaine.

L’informatique quantique

Mais ces deux idées sont pourtant nées dans les années 1980 des mêmes réflexions émergentes autour de ce qui s’appellerait bientôt l’informatique quantique.

Si émergentes que, bien que le prix Turing soit souvent décrit comme le prix le plus prestigieux des sciences informatiques, il n’avait encore jamais récompensé jusqu’ici un travail lié à la physique quantique.

C’est en 1984 que Bennett et Brassard ont développé le premier concept d’une «clef de cryptage quantique» — une clef que l’expéditeur d’un message partagerait à son vis-à-vis à travers un flux de photons.