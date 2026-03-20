Est-il possible de téléporter une personne comme dans Star Trek?

Pouvoir se déplacer instantanément d’un endroit à l’autre, comme dans la télésérie Star Trek, changerait complètement notre quotidien. On constate toutefois que plusieurs obstacles nous empêchent de passer du rêve à la réalité.

Pour les personnages de Star Trek, le transporteur est un appareil qui peut déplacer une personne ou un objet sur de grandes distances, sans avoir recours à un vaisseau spatial.

Convertir l’individu en énergie

La première étape, la dématérialisation, consiste à convertir l’individu en un faisceau d’énergie, expliquait en 2023 une chercheuse suédoise qui s’intéressait au vocabulaire utilisé pour décrire la téléportation.

Auparavant, l’appareil doit toutefois décoder et enregistrer l’arrangement de la matière qui est unique à cette personne, afin d’avoir un «patron» permettant de la reconstruire fidèlement à la fin du parcours, ajoutait en 2024 Elizabeth Stanway, du département d’astronomie et d’astrophysique de l’Université Warwick.

L’énergie est alors transportée vers la destination et réassemblée sous forme de matière pour recréer l’individu.