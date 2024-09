Comment détecter un moteur warp

Ces «ondes» sont des phénomènes pour l’instant associés à des événements cosmiques gigantesques, comme une collision entre deux trous noirs. Elles étaient prédites par la physique depuis longtemps, mais n’ont commencé à pouvoir être détectées qu’il y a une décennie, grâce à de nouveaux instruments astronomiques spécialement conçus à cette fin.

Onde naturelle et artificielle

Or, les trois physiciens écrivent qu’en théorie (et ils ne sont pas les premiers à émettre cette hypothèse), on pourrait distinguer, avec ces instruments actuels, une onde gravitationnelle «naturelle» d’une «artificielle», dans la mesure où un vaisseau spatial comme l’Enterprise n’aurait pas la taille d’un corps céleste et émettrait donc une onde sur une fréquence différente.

Le menu problème, spéculent encore les auteurs, est que tout ce qui concerne les ondes gravitationnelles renvoie à des énergies tellement gigantesques — des trous noirs ou d’autres objets supermassifs capables de perturber l’espace-temps — qu’il ferait bon ne pas se trouver à proximité d’un moteur warp qui aurait un problème technique…