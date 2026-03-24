Croissance personnelle et New Age endossés par la physique quantique?

Certains livres de croissance personnelle prétendent s’appuyer sur la physique quantique. C’est aussi le cas de certaines croyances New Age.

On constate toutefois que, aussi sincères que puissent être ces croyances, elles reposent avant tout sur une mauvaise compréhension du vocabulaire.

Probabilités

Née il y a un peu plus d’un siècle, la physique quantique étudie le comportement de la matière et de l’énergie au niveau le plus fondamental.

Mais parce que la physique quantique repose essentiellement sur les probabilités, elle ne permet pas d’expliquer le monde de la même façon que la physique classique.

Cette constatation, soulignait en 2020 le professeur de physique de l’Université d’État de l’Illinois, Sadri Hassani, dans un texte s’intéressant aux origines du mysticisme quantique, a déstabilisé plusieurs des pionniers de cette discipline qui se sont alors tournés vers la philosophie pour tenter de donner un sens à leurs découvertes.