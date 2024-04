Pédagogie quantique, leadership vibratoire… et autres fumisteries universitaires

Niveau Master deuxième année

Depuis la mi-avril, moment où des captures d’écran sont apparues sur les réseaux sociaux, le mot «quantique» est disparu de la fiche d’information. Dans un autre descriptif daté du 22 avril 2024, le terme «vibratoire» est également disparu.

Il s’agit d’un programme de niveau «Master deuxième année» (M2) en sciences de l’éducation, qui se donne à distance et qui serait destiné, selon la fiche, aux responsables des ressources humaines et aux futurs directeurs d’entreprise, dans le but de les initier au «travail collaboratif et à la créativité et résilience en développant leur capital émotionnel».

Il a été créé par Bénédicte Gendron, professeure à l’Université Paul-Valéry en science de l’éducation et de la formation. Interrogée par Le Poing, média régional de Montpellier, elle déclare, à propos du terme «quantique», que «le master s’appuie sur les résultats des travaux des sciences dures sur le quantique; précisément ou particulièrement, les effets quantiques dans les processus neuronaux sur la conscience».

Or, cette affirmation est en contradiction avec les connaissances en physique quantique. Seules des théories relient «conscience» et «quantique», et elles n’ont pas été validées par du factuel.

Dégustation de vin «en pleine conscience»

Le Poing relate également que Mme Gendron a dirigé une thèse de doctorat sur l’apprentissage de la dégustation du vin «en pleine conscience» qui évoque la biodynamie, autre théorie pseudoscientifique, et dont la conclusion cite la physique quantique et l’homéopathie.