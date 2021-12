L’astrologie, de proto-science à pseudo-science

L’astrologie a-t-elle à ce point mauvaise réputation que les scientifiques s’en détournent depuis des siècles? Contrairement à ce que plusieurs imaginent — y compris de fervents défenseurs de l’astrologie — la science a au contraire tenté d’investiguer ses prétentions, même au 20e siècle.

Influence des corps célestes

L’astrologie s’appuie sur une prémisse très simple: les positions des corps célestes au moment de notre naissance révéleraient des secrets sur notre personnalité et notre futur.

Certains astrologues affirment également que la position de ces mêmes étoiles et planètes influence le cours des événements politiques, économiques, sociaux.

Le mécanisme derrière une «influence» supposément capable de nous atteindre à des millions ou des milliards de kilomètres n’est jamais vraiment expliqué par les astrologues.

L’astrologie étudiée et testée

Mais cela importe peu. S’il y avait bel et bien une influence des planètes sur les événements ou sur les personnalités, on pourrait alors la mesurer. Autrement dit, d’un point de vue statistique, on serait censé pouvoir observer qu’il y a davantage de telle chose et moins de telle autre chose, lorsque Jupiter est dans tel endroit du ciel.