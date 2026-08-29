Le foot et la foi: l’évangélisme a‑t‑il réellement privé le Brésil de la Coupe du monde?

Après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde de la FIFA 2026, de nombreux partisans n’ont pas tardé à attribuer la piètre performance de l’équipe aux convictions évangéliques de plusieurs de ses joueurs.

Sur les réseaux sociaux, certains ont affirmé que la Seleção était bien meilleure lorsque ses joueurs «se comportaient comme des catholiques» et que «la stérilisation protestante évangélique a aplati leur ballon, détruit leur samba et anéanti leur style».

Si ce genre de commentaire relève en partie de la plaisanterie footballistique, il témoigne néanmoins des profondes transformations religieuses qui traversent l’Amérique latine.

Les protestants, souvent appelés evangélicos, représentent aujourd’hui environ 11% de la population de la région, une évolution marquante dans un espace où la majorité des chrétiens s’identifiaient traditionnellement au catholicisme romain.

Mais l’expression la plus importante du religieux en Amérique latine est constituée des fidèles des églises pentecôtistes et charismatiques. Ensemble, ces courants rassemblent environ 30% de la population latino-américaine, soit près de 195 millions d’adhérents.