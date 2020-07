Dénombrement des ayants droit: les réponses se font attendre

Son collègue, le député libéral franco-ontarien Francis Drouin, a indiqué par écrit son appui sans équivoque à l’ajout de questions au formulaire court.

«L’ajout de questions permettant de dénombrer tous les enfants d’ayants droit au questionnaire court du recensement est une étape essentielle qui nous permettra de dresser un portrait précis du nombre d’enfants de parents ayant le droit à l’éducation en français. Il s’agit d’une demande que moi et certains autres députés issus des communautés linguistiques en situation minoritaire soutenons déjà depuis longtemps. Je suis sûr que le gouvernement prendra la bonne décision!»

Responsabilité et les compétences des provinces

Contacté par Francopresse au sujet du dénombrement des ayants droit, le cabinet du premier ministre a rappelé la réaction de M. Trudeau au sujet de la récente décision de la Cour suprême dans le dossier de l’éducation en français en Colombie-Britannique.

«Ça fait longtemps que les communautés nous disent que les provinces ne financent pas adéquatement les services qui leur sont dus et on espère qu’à partir de maintenant les provinces vont mieux respecter les communautés linguistiques. Et en tant que gouvernement fédéral, on est toujours ouvert à être là pour aider, mais on reconnait la responsabilité et les compétences des provinces en matière d’éducation et de services pour ces communautés-là», avait alors indiqué M. Trudeau, sans donner de détails sur le sujet des ayants droit.

Indépendance de Statistique Canada

De son côté, le ministre Bains rappelle par écrit l’importance d’assurer une indépendance aux experts de Statistique Canada dans l’élaboration de leurs recommandations.