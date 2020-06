Qui a droit à l’éducation en français?

Nos écoles débordent

L’absence de données probantes mène à une sous-évaluation de la demande réelle, selon plusieurs intervenants.

Lors de son témoignage aux Communes en 2017, la présidente de l’époque de la FNCSF, Melinda Chartrand, a illustré la problématique en citant le cas d’une école construite pour 400 élèves dans la région de Toronto: «Après trois ans, nous débordons. Les jeunes vivent dans des locaux temporaires. Cela peut prendre jusqu’à 10 ans avant d’obtenir le financement pour un projet d’agrandissement. Il s’agit d’une réalité que nous vivons dans nos conseils scolaires à travers le Canada.»

En entretien avec Francopresse, la députée libérale Marie-France Lalonde, qui représente la circonscription fédérale d’Orléans, insiste également sur l’importance d’avoir des chiffres exacts pour planifier la construction d’écoles francophones.

«Il nous faut des chiffres, il faut démontrer pourquoi on a besoin d’une école. On sait qu’il y a une grande demande en Ontario et partout au Canada», indique l’ancienne ministre des Affaires francophones de l’Ontario. «Il faut aider les conseils scolaires et les parents à amener une école francophone le plus près de la maison possible.»

Un long processus

À l’automne 2017, en réponse au dépôt du rapport du Comité des langues officielles, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Navdeep Bains, de qui relève Statistique Canada, et la ministre Mélanie Joly, notamment responsable du dossier des langues officielles, ont reconnu la nécessité pour les gouvernements provinciaux et territoriaux d’avoir accès à des informations pertinentes et fiables.