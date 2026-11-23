L’Association étudiante du Collège Glendon (AÉCG) vient d’officialiser son opposition à la proposition visant à transférer les programmes universitaires de Glendon de son site du 2275 Bayview vers le grand campus Keele. Le projet, présenté le 20 mai au Conseil de la Faculté de Glendon, vise à intégrer les cours de Glendon aux facultés anglophones existantes de l’Université York.

Une motion portant sur le projet lui-même devrait être présentée lors de la prochaine réunion du Conseil de la Faculté ce vendredi 27 novembre.

Ses instigateurs font valoir que cela permettrait de réaliser des économies d’échelle, que certains étudiants n’auraient plus à traverser la ville pour aller d’un campus à l’autre, et qu’on trouve déjà plus de francophones sur le campus de Keele qu’à celui de Glendon.

Le plan entraînerait cependant des coûts de transition. De plus, York souhaiterait garder le campus et l’affecter à d’autres activités universitaires non précisées, qui nécessiteraient elles aussi du financement.

Rapprochement des cultures

«L’établissement a été conçu comme une institution bilingue des arts libéraux, destinée à rapprocher les cultures anglophone et francophone du Canada», rappelle l’AÉCG dans une lettre envoyée la semaine dernière aux instances dirigeantes de l’université.