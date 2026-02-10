Étienne Fortin-Gauthier «chercheur associé» à Glendon

Le journaliste québécois Étienne Fortin-Gauthier, bien connu des Franco-Ontariens en raison de son travail à l’émission ONFr de TFO, de 2015 à 2020, était de retour à Toronto la semaine dernière pour accepter un rôle de «chercheur associé» («Senior Fellow») de l’École des affaires publiques et internationales de Glendon, la faculté bilingue de l’Université York.

Journaliste à la chaîne Noovo, il anime depuis quelques mois une première série originale de reportages «immersifs» de 22 minutes, intitulée Entre les lignes, sur la plateforme Crave.

Il s’agit d’une promotion interne pour lui, puisque Noovo et Crave appartiennent tous les deux à Bell Média.

Choc des idées

Étienne Fortin-Gauthier a étudié à Glendon. «J’y ai vécu des échanges intellectuels marquants et toujours enrichissants», indique-t-il dans sa lettre d’acceptation.

«J’ai hâte de retrouver ce choc des idées au côté des nouvelles cohortes du programme.» Un «Senior Fellow», en effet, sert de mentor pour les étudiants, qu’il est appelé à rencontrer périodiquement.