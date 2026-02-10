Étienne Fortin-Gauthier «chercheur associé» à Glendon

À la barre d'une série de reportages sur Crave

Étienne Fortin-Gauthier
Étienne Fortin-Gauthier anime une première série de reportages journalistiques «immersifs» produite spécialement pour la plateforme Crave.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 10/02/2026 par François Bergeron

Le journaliste québécois Étienne Fortin-Gauthier, bien connu des Franco-Ontariens en raison de son travail à l’émission ONFr de TFO, de 2015 à 2020, était de retour à Toronto la semaine dernière pour accepter un rôle de «chercheur associé» («Senior Fellow») de l’École des affaires publiques et internationales de Glendon, la faculté bilingue de l’Université York.

Journaliste à la chaîne Noovo, il anime depuis quelques mois une première série originale de reportages «immersifs» de 22 minutes, intitulée Entre les lignes, sur la plateforme Crave.

Il s’agit d’une promotion interne pour lui, puisque Noovo et Crave appartiennent tous les deux à Bell Média.

Étienne Fortin-Gauthier
Étienne Fortin-Gauthier à Glendon la semaine dernière.

Choc des idées

Étienne Fortin-Gauthier a étudié à Glendon. «J’y ai vécu des échanges intellectuels marquants et toujours enrichissants», indique-t-il dans sa lettre d’acceptation.

«J’ai hâte de retrouver ce choc des idées au côté des nouvelles cohortes du programme.» Un «Senior Fellow», en effet, sert de mentor pour les étudiants, qu’il est appelé à rencontrer périodiquement.

Publicité

«Comme journaliste, j’ai couvert abondamment la dernière présidentielle américaine, plusieurs grandes rencontres politiques et j’ai été un témoin privilégié des tensions sociales et des défis de notre époque.»

«J’ai aussi développé une expertise singulière dans la couverture des enjeux liés à la langue française dans le monde, qui m’a amené dans de nombreux pays francophones ou francophiles pour des reportages.»

Étienne Fortin-Gauthier
Étienne Fortin-Gauthier avec des étudiants en affaires publiques et internationales de Glendon.

Tik Tok

En conversation avec l-express.ca, il remarque que le journalisme et les médias traversent une période de profondes transformations. Les nouvelles technologies impactent notamment les habitudes d’information des citoyens, surtout les jeunes.

«Il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, sur leurs réseaux sociaux et leurs plateformes. On ne peut pas attendre qu’ils viennent d’eux-mêmes sur les sites des médias d’information.»

Lors de son passage à Glendon, les étudiants (en affaires publiques et internationales!) lui ont confirmé qu’ils s’informaient surtout à partir de Tik Tok…

Publicité

En tant que chercheur associé, il estime pouvoir offrir aux nouvelles cohortes de Glendon «un regard, parfois critique, souvent bienveillant, sur notre monde».

Il rejoint à Glendon un groupe de personnalités comme l’ex-ambassadeur du Canada Jon Allen, le prof au Collège des Forces canadiennes Miloud Chennoufi, l’ex-ministre fédéral David Collenette, l’ex-présidente de CGI Canada Marion MacKenzie, l’ex-ministre ontarienne Debora Matthews…

Tintin

Étienne Fortin-Gauthier déborde d’enthousiaste quand il parle de ses premiers reportages pour la série Entre les lignes: sur la pornographie (La guerre à Pornhub), la baisse des nappes phréatiques (Le Québec à sec) et la montée du religieux chez les jeunes (Les influenceurs de Dieu).

Crave fait valoir que la série s’intéresse à des sujets «préoccupants» de notre époque et privilégie «une approche originale, chaleureuse et intrépide». «Je m’y sens comme Tintin!», ajoute Étienne Fortin-Gauthier.

Publicité

Un nouveau reportage s’ajoute à la série ce mardi 10 février.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur