De migrants et de frontières… Réflexions après un autre recensement inquiétant

Toutefois, cette bourgade agricole à une demi-heure à l’est d’Ottawa est aussi devenue, depuis un quart de siècle, une cité-dortoir pour les salariés de la capitale nationale, si bien qu’à la communauté d’origine se sont ajoutées des masses de nouveaux voisins, qui s’établissent pour la plupart dans de nouveaux quartiers résidentiels.

Maintenant, nombre de bureaux et de commerces s’affichent et fonctionnent uniquement en anglais. Conséquemment, dans ce village où le français était la norme il y a un quart de siècle, on est résolument entrés dans l’ère du «bonjour/hi», et parfois du «hi» tout court.

Bien que les francophones soient de plus en plus nombreux à Embrun, leur proportion décroît rapidement. Les personnes ayant déclaré avoir le français comme langue maternelle sont passées de 59% à 54% de la population et, plus inquiétant encore, celles qui ont répondu parler français le plus souvent à la maison sont passées de 52% à 45%.

D’autres villes et villages francophones en périphérie d’Ottawa et de Moncton connaissent une évolution semblable.

La ville de Casselman en Ontario est passée de 76% de locuteurs du français à la maison à 68% en cinq ans. À Shédiac comme à Dieppe au Nouveau-Brunswick, la proportion de ces locuteurs est passée de 68% à 62% durant la même période. Les francophones y demeurent majoritaires, mais pour combien de temps encore?