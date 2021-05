Un plus pour les francophones dans le Recensement 2021

Les élèves du secondaire de cette école ont alors dû déménager dans une école «temporaire» et ils y sont depuis. Pour l’École des Grands-Vents, le déménagement des élèves du secondaire n’a été une solution que de courte durée, puisque quatre ans plus tard, elle déborde à nouveau d’élèves.

«Il y a une sous-estimation des francophones dans la province, ce qui fait qu’on n’a jamais eu les infrastructures nécessaires. C’est un problème qui sera peut-être réglé dans [les résultats] du prochain recensement», espère le directeur Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), Gaël Corbineau.

Participation au Recensement obligatoire

La participation de tous les Canadiens au Recensement est obligatoire. Après une certaine période, Statistique Canada tentera de contacter ceux qui n’ont pas répondu.

Une amende peut même être imposée à une personne qui refuse de remplir le questionnaire.

La FCFA et son réseau ont lancé une vaste campagne de promotion du Recensement auprès des francophones. «C’est extrêmement important que les gens prennent le temps de bien lire les questions sur les langues et d’y répondre d’une manière qui représente le plus fidèlement possible la place du français dans leur foyer», explique le président Jean Johnson.

«On veut outiller non seulement les francophones, mais aussi les anglophones qui vont répondre au recensement au nom de toute leur famille.»