Cette question s’ajoute aux autres déjà existantes sur la langue parlée à la maison et au travail.

Moyens de transport

Des questions supplémentaires sur les anciens combattants doivent permettre de mieux guider les services qui leur sont offerts.

Statistique Canada ajoute aussi des choix de réponse sur les moyens de transport utilisés pour se rendre au travail.

«On n’est plus limités à une seule réponse, précise Martine Lamontagne. Si on se rend en voiture à un stationnement incitatif pour embarquer dans l’autobus, on peut indiquer dans le questionnaire ce type de trajet hybride.»

De nouvelles questions sur le marché du travail apparaissent également en 2021. «On espère mieux comprendre le sous-emploi», souligne la directrice. «On veut des réponses sur les raisons principales pour lesquelles une personne travaille à temps partiel. Est-ce par choix ou par obligation?»