Droits des peuples autochtones: le Canada a signé, et après?

«Il y a une énorme différence entre les provinces de l’Ouest où toutes les nations, sauf la Colombie-Britannique, ont des traités. Alors qu’au Québec et dans les Maritimes, il y a très peu de traités. […] Alors, quand les autochtones se rencontrent, pour les autochtones de l’Ouest, reconnaitre le droit issu de traités, c’est fondamental. Pour les autres, les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes, ce ne sont pas les mêmes questions», explique le juriste.

La charrue devant les bœufs

Pour Ken Coates, adopter un projet de loi avant un plan d’action consiste un peu à mettre la charrue devant les bœufs. «Si on doit avoir un plan d’action, pourquoi ne pas négocier le plan d’action avant d’adopter une loi?»

Peter Russell, professeur au Département de sciences politique de l’Université de Toronto, rappelle d’ailleurs que la Commission de vérité et réconciliation a déjà déposé 94 «appels à l’action» pour transformer les relations entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones — en 2015, soit il y a 5 ans.

«La chose la plus positive qu’on peut dire [sur ce projet de loi] c’est qu’on va avoir des années et des années de négociations et de litiges pour découvrir ce que ça veut dire. Du côté plus négatif, ça ne veut pas dire grand-chose», évalue Ken Coates.

De plus, le projet de loi C-15 n’engage que le gouvernement fédéral, donc «il va falloir négocier avec les provinces pour voir comment elles peuvent ajuster leur législation» pour que la Déclaration s’applique aussi au niveau provincial, ajoute Karine Vanthuyne.