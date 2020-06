Créer son camp d’été dans sa propre cour

Cette année, en Ontario, nos enfants termineront exceptionnellement leur année scolaire en ligne. Il est déjà temps de planifier la saison estivale, mais avec un bémol: la pandémie.

Les parents devront encore démontrer beaucoup de créativité et flexibilité pour faire face à cet été différent, sans terrains de jeu ni camps de vacances.

Pour les parents en panne d’idées, voici une liste non exhaustive d’activités estivales extérieures dignes d’un camp de jour dans la cour, pour jeunes de 4 à 11 ans (familles idéalement de deux enfants et plus). Une adaptation des ressources proposées par The Scholastic Store.

Des idées

Utiliser des cônes, chaises, cordes à sauter et des balles pour créer une course à obstacles.

Organiser une chasse au trésor avec des indices menant de cinq à 10 emplacements. Vous pouvez enterrer le «trésor» dans un bac à sable si vous en avez un.