Quatre enfants confinés à la maison: qu’est-ce qu’on fait?

Des millions d’enfants en Ontario sont confinés à la maison depuis la relâche scolaire (déjà quatre semaines), dont mes quatre petits-enfants de 4 à 11 ans.

Qu’est-ce qu’on fait avec une ribambelle d’enfants actifs au jour le jour? On bricole, on rigole, on remonte et redescend les escaliers en courant, on se fait du cinéma, on s’amuse et apprend grâce aux jeux de société pour laisser tomber les écrans. Les garçons jouent au basket dans la cuisine… Vous imaginez le spectacle!

Routine

Ma fille a décidé d’instaurer une routine quotidienne pour aider ses trois garçons et sa fille à traverser cette période de turbulence sans précédent, bousculant leurs habitudes de vie.

«On tente de se lever et se coucher tôt, on prend l’air tous les jours. Comme les parcs de jeux sont fermés, on prend une marche le long d’un sentier dans un petit boisé isolé aux environs de notre voisinage. Cela nous fait un très grand bien», me dit-elle par téléphone.

Cuisine

«On essaie de s’alimenter le mieux possible. Mais gérer la nourriture reste tout un défi au quotidien, nos garçons mangent beaucoup, constamment», d’ajouter ma fille tout en riant malgré tout.