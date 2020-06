CoViD-19: surtout ne pas baisser les bras!

Autrement on a le choix d’animer son camp d’été dans sa propre cour, ce qui n’est pas facile pour les parents télétravailleurs. Sans parler des multiples scénarios possibles qui les attendent lors de la rentrée scolaire 2020 en Ontario.

On continue de surveiller les avertissements, on suit les nouvelles… Mais c’est l’été, déjà tropical! La population a besoin de sortir après plus de trois mois de vie encabanée.

Devoir citoyen

Alors que le gouvernement Ford fait son possible, il ne faut pas baisser les bras. Cela signifie que chacun a la responsabilité civile d’estimer les risques associés à son mode de vie respectif au jour le jour.

Lorsqu’on décide de rencontrer la famille, nos amis ou de nouvelles fréquentations, on doit s’interroger (qui, quand, où, comment, pourquoi?).

Question de prévenir les imprudences et de maintenir notre environnement en bonne santé. Ceci n’est pas nécessairement un exercice facile, compte tenu des mille et une circonstances de la vie de tout un chacun…