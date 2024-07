Coup d’œil sur le Québec de 1966

Une épouse pudibonde, un mari obligé de faire chambre à part, une fille qui fréquente des lieux, peu recommandables (aux yeux de sa mère), un garçon qui s’entiche d’une demoiselle de la bourgeoisie, un oncle qui a défroqué… Bienvenue dans La famille Chevalier, roman de Jean-Pierre Charland.

L’action se déroule dans la région de Montréal en 1966, au moment où les sœurs enseignantes et infirmières cèdent le pas à des laïcs. Des curés quittent la prêtrise; des religieuses abandonnent le voile; bientôt, les gens pourront se divorcer et se marier civilement dans la sainte province de Québec.

Évolution culturelle

Madame Chevalier trouve que sa fille Marie-Paule n’est pas assez sage. Les jeunes de la nouvelle génération savent que leurs parents passent pour vieux jeu, mais Viviane Chevalier remporte le championnat à ce chapitre-là. Personne ne lui convient, ni son mari, ni ses enfants. «Chacune de ses paroles contient un sous-entendu méprisant.»

Les chansons écoutées par les jeunes sont plus souvent anglaises: Can’t You Hear My Heart Beat de Herman’s Hermits, Help Me, Ronda des Beach Boys, I Got You Babe de Sonny and Cher. C’est parce que danser sur Mon Pays de Gilles Vigneault serait plus difficile et que personne ne saurait quoi faire en entendant La danse à Saint-Dilon.

Lors de l’émission de fin d’année Ça va éclater (forme de Bye Bye 1965), les vedettes sont Dominique Michel, Denise Filiatrault, Donald Lautrec et Benoît Marleau.