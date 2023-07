Mari violent et curé malheureux dans la saga de Jean-Pierre Charland

En mars, je vous ai parlé du premier tome de la nouvelle saga Maître chez soi, de Jean-Pierre Charland. Voilà qu’il nous offre déjà un second volet, toujours axé sur la vie à Verdun au début des années 1960.

La politique joue un plus grand rôle ici, notamment avec les visées du Parti libéral du Québec, dirigé par Jean Lesage, plus particulièrement la nationalisation des compagnies d’électricité qu’orchestre le ministre des Ressources hydrauliques, René Lévesque.

On retrouve la famille Chevalier et le curé Ruest. C’est cependant le couple François et Irène Joncas qui occupe la part du lion.

La faute de la femme

Le mari violent imagine son épouse volage, la traite de salope et la bat. Jean-Pierre Charland écrit que «les policiers seraient capables de le féliciter de [la] mettre à sa main».

Des femmes battues sont souvent incapables de quitter leur tortionnaire parce qu’elles doutent de pouvoir assurer leur propre subsistance. Et une majorité de gens croit que si un homme bat sa femme, ça doit être sa faute à elle.