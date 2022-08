Génération 1970 : le test de la première année d’université

C’est exactement ce qui m’est arrivé entre 1962 et 1969 à Ottawa.

Un élève studieux

Jacques Charron est un élève studieux, timide (empoté selon certaines filles) et disposant d’un prêt-bourse pour couvrir ses frais de scolarité, sa chambre (40 $ par mois), sa nourriture (sandwichs au fromage) et quelques films. Il ne s’emmourache pas sérieusement.

Du côté des profs, il semble y avoir un Dieu pour ceux qui trouvent leurs vœux de fidélité conjugale trop lourds à porter. Un prof marié courtise sa secrétaire et de longs chapitres sont consacrés aux charmes particuliers de ces amours clandestines… et à leur lot de désagréments.

Ce qui m’a surpris et déçu dans ce roman, c’est ce qui a été passé sous silence. Le gouvernement du Canada décriminalise l’homosexualité en 1969 et le Front de libération homosexuelle voit le jour au Québec en 1971. Or, on ne retrouve pas le moindre personnage LGBT, même secondaire.

Jean-Pierre Charland a écrit d’excellent romans sur la vie québécoise au 19e siècle et au début du 20e siècle. Il lui était facile de faire régner monsieur le curé. Après 1970, sa plume doit être plus inclusive.