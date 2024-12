Coup de projecteur sur la communauté francophone de Halton

Avec presque 8000 personnes ayant le français comme langue maternelle et plus de 54 400 individus bilingues (anglais et français), soit plus de 9% de sa population totale, la municipalité régionale de Halton, que les Torontois considèrent comme faisant partie de leur grande banlieue Ouest, compte une importante communauté francophone et francophile.

Et pourtant, elle se fait discrète et ne fait que rarement l’objet des colonnes de la presse!

Malgré cette bonne représentativité, la région de Halton n’est pas «désignée» en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario. C’est en partie ce qui pourrait expliquer le fait que cette communauté demeure peu connue en comparaison à d’autres municipalités de même taille comme la voisine Hamilton, voire plus petites à l’instar de London.

Selon Statistique Canada, seulement 715 personnes utilisent le français régulièrement dans leur lieu de travail, contre 1900 y utilisant des langues non officielles. C’est dire que les services en français y sont loin d’être développés.

Un espace qui se veut rassembleur

Afin d’atténuer un tant soit peu ce déséquilibre dans un tel contexte, un organisme à but non lucratif, apolitique et non confessionnel, répondant au nom de l’Espace francophone de Halton a vu le jour en juillet 2015 sous l’impulsion de quelques bénévoles téméraires.