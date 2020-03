Coronavirus: l’Ontario va installer des centres d’évaluation

Cela s’ajoute au fonds de réserve de 100 millions $ pour le COVID-19 annoncé la veille.

La table de commandement est présidée par la sous-ministre de la Santé, Helen Angus, et comprend le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Matthew Anderson, PDG de Santé Ontario, ainsi que des représentants de Santé publique Ontario, du ministère des Soins de longue durée et du ministère du Travail de la Formation et du Développement des compétences. Cinq tables régionales de planification et de mise en œuvre ont également été créées.

Voyages

L’Agence de santé publique du Canada est également mobilisée. Ottawa émet notamment des conseils de santé aux voyageurs vers divers pays. La Ville de Toronto a elle aussi créé une page Web dédiée au coronavirus.

Rappelons que les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies allant du simple rhume à des infections respiratoires plus graves comme la bronchite, la pneumonie ou le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Il n’existe pas encore de vaccin pour protéger contre le COVID-19, mais certains gestes quotidiens, comme se laver les mains, peuvent aider à prévenir la propagation des germes.