Coronavirus: les écoles fermées du 14 mars au 5 avril

Ces mesures comprennent l’amélioration de l’accès au dépistage, l’augmentation de la capacité d’analyse en laboratoire et la mise en œuvre de nouvelles initiatives pour assurer la sécurité du public et du personnel de première ligne.

En outre, le budget 2020 prévoit un fonds de réserve de 100 millions $ pour relever les défis découlant de la pandémie.

Une foule d’activités culturelles et sportives sont annulées pour cause de coronavirus: de la saison de la Ligue nationale de hockey à celle de la National Basketball League, en passant par la Semaine de la francophonie de Toronto et la parade de la St-Patrick.