Cerveau de corbeau… C’est un compliment!

On savait que les corbeaux étaient des oiseaux très intelligents. Voilà qu’on découvre qu’ils ont des réseaux de neurones très spéciaux.

Chez au moins trois espèces de corbeaux, des chercheurs ont récemment identifié un nombre «inhabituellement élevé» de cellules dans le cerveau impliquées dans le «traitement de l’information».

Le plus grand nombre d’interneurones

Plus précisément, parmi les volatiles de six espèces (dont l’autruche et le pigeon) examinés par ces chercheurs, les corbeaux sont ceux qui possèdent le plus grand nombre de ce qu’on appelle les interneurones.

Ce sont les neurones qui «transmettent» les signaux entre les différents «réseaux». Pour cette raison, ils sont au cœur de la prise de décision: faire ou ne pas faire telle tâche.

Chez nous, ils sont au cœur de la planification des tâches ou de l’évaluation des risques d’une tâche.