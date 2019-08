Les corbeaux mangeurs de cheeseburgers ont aussi plus de cholestérol

Une étude révèle que les corbeaux des villes sont plus nombreux que ceux des campagnes à présenter un taux élevé de cholestérol, résultat probable d’une trop grande consommation de nourriture rapide.

L’équipe d’ornithologues du Collège Hamilton, dans le Nord de l’État de New York, a d’abord mesuré le taux de cholestérol et de masse de gras chez 140 corbeaux dans des régions rurales et urbaines de Californie, et a constaté cette différence entre les deux groupes.

Trois burgers par jour

L’échantillon n’est pas énorme, conviennent-ils, mais pour contrer la critique à l’effet que d’autres facteurs pourraient expliquer cette différence, ils ont déposé des cheeseburgers à proximité de nids dans des régions rurales de l’État de New York… ce qui, à raison de trois burgers par jour par nid, représentait une centaine de commandes chez McDonald chaque fois !

Résultat: le taux de cholestérol de ces corbeaux ruraux s’est révélé similaire à celui des corbeaux urbains.