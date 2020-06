Les corbeaux: des prédateurs redoutables pour les troupeaux

En 2018, on passe à 50 cas. C’est alors le comté de Peterborough qui en compte plus de la moitié à lui seul, soit 26, suivi par le comté Grey, le district de Thunder Bay et celui de Parry Sound avec respectivement six, cinq et quatre cas.

En 2019, 23 cas de morts d’agneaux par un corbeau sont enregistrés. La baisse de 2019 peut être en partie attribuable aux méthodes mises en place sur certaines fermes en lien avec le projet du MAAARO.

Pertes sous-estimées

En trois ans de données récoltées, une centaine de bêtes ont été répertoriées comme ayant subi des prédations aviaires. Il est fort probable que ces chiffres soient des sous-estimations des pertes réelles, si les producteurs ne rapportent pas toujours les cas ou si les producteurs ne savent pas que la mort de leurs bêtes est attribuable aux corbeaux.

Parfois, certains producteurs pourraient ne pas juger nécessaire de déclarer la mort d’un nouveau-né quelques heures ou jours après la naissance, considérant que ça n’en vaut pas la peine.

Si certaines bêtes ont seulement été blessées et non tuées, il est aussi envisageable que les cas n’aient pas été rapportés. Les sous-déclarations sont un obstacle et les vrais chiffres sont probablement plus élevés.