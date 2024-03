Conduire à gauche n’est pas anglais

Que seraient les films de James Bond sans les luxueuses voitures, particulièrement la mythique Aston Martin DB65 qui, évidemment, a un volant à droite? Le sympathique 007 est britannique quand même! Mais qui a eu cette idée folle de conduire à gauche de la route? Eh non, pas les Anglais.

Décidant d’entrer en contact avec ce dernier au club où il séjourne, Bond le bat à une partie de poker, empochant son Aston Martin DB5, avant de séduire sa femme, Solange, pour obtenir plus d’informations sur le contractant gouvernemental. – Tiré du synopsis de Casino Royale, 2006.

Encore une fois, nous devons plonger jusqu’à l’époque des Romains pour éclairer le présent. On connaît l’expertise de cette civilisation pour la construction de routes. La Voie Appienne (Via Appia) en est l’exemple le plus connu.

Il semble que les légions romaines, lorsqu’elles parcouraient l’empire, marchaient à gauche sur les routes. Cela permettait aux soldats, pour la plupart droitiers comme la population en général, de pouvoir sortir leur glaive, au besoin.

Et comme l’Empire romain s’est étendu et étendu et étendu et a duré plusieurs siècles, la tradition s’est comme perpétuée.