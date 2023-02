Quand ton voisin américain te construit une autoroute gratis…

L’Alaska, traversé par le cercle arctique, se trouve bien isolé des autres États unis à son pays. Le pays de l’Oncle Sam l’a acheté de la Russie en 1867 pour la somme de 7,2 millions $.

Une bien bonne affaire quand on pense que, 40 ans plus tard, les ruées vers l’or de Nome et de Fairbanks (différentes de la ruée du Klondike, au Yukon) ont rapporté plus de 90 millions $US à l’époque, soit l’équivalent de 3 milliards $US aujourd’hui.

Un chemin tortueux du rêve à la réalité

Une fois l’Alaska acheté, les États-Unis souhaitent qu’une route relie son nouveau territoire (l’Alaska deviendra le 49e État du pays en 1959). Mais il y a ce «monde» (rappelons-le, le Canada) entre les deux, et pas moyen de le contourner, sauf par la mer. Bien embêtant.

Certes, il y a plusieurs voies terrestres en direction nord depuis la frontière canado-américaine, mais elles s’arrêtent bien avant l’Alaska.

Dans les années 1920, l’idée d’une autoroute qui traverserait le Canada du Sud au Nord fait surface, mais il reste beaucoup de… chemin à faire pour que le tout devienne réalité.