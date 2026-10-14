Claudia Lebeuf, prix Prix Paulette-Gagnon 2026 de l’AFO

Claudia Lebeuf
Claudia Lebeuf. Photo: TfT
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/10/2026 par l-express.ca

Claudia Lebeuf, qui a administré pendant 10 ans le Théâtre du P’tit Bonheur, devenu le Théâtre français de Toronto, est la lauréate du prestigieux Prix Paulette-Gagnon 2026 de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Dix jours avant de son congrès des 22, 23 et 24 octobre à Richmond Hill, l’AFO a dévoilé les lauréats de ses six Prix de reconnaissance.

Claudia Lebeuf, prix AFO
Claudia Lebeuf.

Née en France, Claudia Lebeuf vit à Toronto depuis 1972. Après le Théâtre, elle a poursuivi sa carrière à l’Assemblée des centres culturels de l’Ontario (1989-1991), puis est devenue la toute première directrice générale du Regroupement des intervenants-es francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) jusqu’à sa retraite en 2002.

Elle demeure une figure engagée de la francophonie ontarienne: donatrice fidèle du TfT, marraine de spectacles, membre de jurys pour le Conseil des Arts de l’Ontario, bénévole au Club Richelieu Trillium. En 2023, Radio-Canada lui a consacré un documentaire, De Rosine à Claude-Jeanne, retraçant sa quête identitaire familiale.

Le 31 juillet dernier, elle assistait à la première pelletée de terre de la toute première salle permanente du TfT. Elle vit à Scarborough avec son mari Frank Kodras.

Publicité

Initiative, bénévole, jeune, aînée, francophile

Au gala du 23 octobre, l’AFO décernera aussi:

• Le Prix de l’Horizon franco-ontarien à Réseau Ontario. Ce prix récompense «un projet, une pratique ou une initiative communautaire, qui a contribué de façon originale et durable à la vitalité de la francophonie ontarienne».

• Le Prix Florent-Lalonde à Robert C. Rhéaume, bénévole auprès de l’organisme Services à l’enfance et à la famille La Coccinelle, à Ottawa.

• Le Prix Jeunesse à Jacob Pilon, étudiant en sciences sociales à l’Université d’Ottawa, dont leadership a été remarqué à l’école secondaire.

• Le Prix Omer-Deslauriers à Pierrette Ouellette, figure bien connue du Club Maria Chapdelaine de Chapleau, dans le Nord de l’Ontario, défenseure passionnée des services en français dans son milieu.

Publicité

• Le Prix Francophile à Lo-Anne Chan, qui a contribué à intégrer les droits linguistiques dans la gouvernance et les pratiques organisationnelles de la Société d’aide à l’enfance de Sarnia‑Lambton.

prix AFO
Marie-Ève Chassé (DG de Réseau Ontario), Jacob Pilon, Robert C. Rhéaume, Pierrette Ouellette, Lo-Anne Chan.

«Les réalisations de nos lauréates et lauréats témoignent de la force de l’engagement au sein de la francophonie ontarienne», souligne le président de l’AFO, Fabien Hébert.

«À ce moment charnière où les États généraux nous invitent à définir ensemble notre avenir, leurs parcours nous inspirent et nous rappellent que nous avons la capacité d’agir et de faire avancer nos ambitions collectives.»

Conseil d’administration de l’AFO

Par ailleurs, l’AFO vient de clôturer sa période de mise en candidature pour les postes à pourvoir au sein de son conseil d’administration pour un mandat de deux ans.

À la présidence, Fabien Hébert, qui a été gestionnaire d’hôpital, est contesté par Mélina Leroux, une diplômée de l’Université d’Ottawa qui a notamment travaillé au Commissariat aux services en français de l’Ontario, ainsi que par le chanteur et musicien torontois Abel Maxwell.

Publicité
AFO
Les candidats à la présidence Mélina Leroux, Fabien Hébert, Abel Maxwell.

Pour le poste de représentant des jeunes, les congressistes devront choisir entre Hilary Kemajou, Mélina Leroux et Evelyn Bosco Tchatchuang Ngassam.

Deux candidates aspirent à représenter l’Est de l’Ontario: Marie-Claude Dicaire et Ines Ghozzi.

Les régions du Centre et du Nord-Ouest ont déjà leur élu par acclamation: Melinda Chartrand et Réal Deschatelets. Personne ne s’est présenté dans le Nord-Est de la province: le poste demeurera donc vacant jusqu’à ce que le nouveau conseil d’administration nomme quelqu’un.

La période de vote électronique se déroulera du vendredi 16 octobre à 10h au samedi 24 octobre à 9h.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur