Claudia Lebeuf, prix Prix Paulette-Gagnon 2026 de l’AFO

Claudia Lebeuf, qui a administré pendant 10 ans le Théâtre du P’tit Bonheur, devenu le Théâtre français de Toronto, est la lauréate du prestigieux Prix Paulette-Gagnon 2026 de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Dix jours avant de son congrès des 22, 23 et 24 octobre à Richmond Hill, l’AFO a dévoilé les lauréats de ses six Prix de reconnaissance.

Née en France, Claudia Lebeuf vit à Toronto depuis 1972. Après le Théâtre, elle a poursuivi sa carrière à l’Assemblée des centres culturels de l’Ontario (1989-1991), puis est devenue la toute première directrice générale du Regroupement des intervenants-es francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) jusqu’à sa retraite en 2002.

Elle demeure une figure engagée de la francophonie ontarienne: donatrice fidèle du TfT, marraine de spectacles, membre de jurys pour le Conseil des Arts de l’Ontario, bénévole au Club Richelieu Trillium. En 2023, Radio-Canada lui a consacré un documentaire, De Rosine à Claude-Jeanne, retraçant sa quête identitaire familiale.

Le 31 juillet dernier, elle assistait à la première pelletée de terre de la toute première salle permanente du TfT. Elle vit à Scarborough avec son mari Frank Kodras.