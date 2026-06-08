Nouvelle chanson: Abel Maxwell pense à demain

Abel Maxwell
Abel Maxwell. Photos: courtoisie
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Publié 08/06/2026 par François Bergeron

L’artiste afro-jazz franco-torontois Abel Maxwell vient de diffuser sur les plateformes sa nouvelle chanson Demain, qui se retrouvera sur un nouvel album, son sixième, prévu pour la fin de l’année.

«Certaines des pièces de l’album sont déjà enregistrées», dit-il à l-express.ca. Il est distribué par le groupe Universal.

Par ailleurs, le 25 juin, il sortira un EP de quatre chansons «beaucoup plus jazz qu’afro»: Maxwell Jazz Club Pt.1.

Ce «Pt.1» annonce aussi de futurs EP jazz Pt.2 et Pt.3, où il sera accompagné par autres artistes.

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Abel Maxwell
Abel Maxwell en couverture de la chanson Demain.

La nouvelle chanson Demain, pour laquelle il est seul au piano, «évoque l’espérance face à l’adversité, nourrit la force des combats et transporte vers la grande lumière».

«(…) Quand la perte est immense, qu’la douleur est intense. Tiens bon, ne lâche pas, combats ta souffrance. Il y aura demain», chante-t-il.

Le chanteur et musicien veut rester fidèle aux valeurs qu’il défend: la dignité humaine, la créativité, l’espoir et l’unité.

Le vidéoclip de Demain le montre dans divers environnements intérieurs et extérieurs (à Toronto), vêtu par Ori-Kréa (Stella Oriane Diebou), une créatrice torontoise d’origine camerounaise.

Abel Maxwell
Abel Maxwell.
Abel Maxwell
Abel Maxwell.

Lui-même est Togolais d’origine, via la France avant Ottawa, puis Toronto.

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Il a d’ailleurs participé, en avril dernier, à un festival de musique du Togo à Paris, avant de se produire en Allemagne et en Suisse. À Genève, il a aussi représenté le Canada à un sommet sur les minorités.

Il est question qu’il se produise au prochain sommet des pays francophones, au Cambodge, en novembre.

Avant, il chantera au Portugal (11 juillet), North Bay (18 juillet), Milton (8 août), Hollywood (18 août), à l’Alliance française de Toronto (5 septembre), Paris encore (12 septembre), Windsor (19 septembre), dans 14 écoles du Nouveau-Brunswick (du 2 au 13 novembre) et en Afrique du Sud (les 29, 30 et 31 novembre). À Noël, il sera… au Togo!

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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