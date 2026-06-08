Nouvelle chanson: Abel Maxwell pense à demain

L’artiste afro-jazz franco-torontois Abel Maxwell vient de diffuser sur les plateformes sa nouvelle chanson Demain, qui se retrouvera sur un nouvel album, son sixième, prévu pour la fin de l’année.

«Certaines des pièces de l’album sont déjà enregistrées», dit-il à l-express.ca. Il est distribué par le groupe Universal.

Par ailleurs, le 25 juin, il sortira un EP de quatre chansons «beaucoup plus jazz qu’afro»: Maxwell Jazz Club Pt.1.

Ce «Pt.1» annonce aussi de futurs EP jazz Pt.2 et Pt.3, où il sera accompagné par autres artistes.