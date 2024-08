Abel Maxwell dans le Top 25 des immigrants au Canada

La magazine Canadian Immigrant a inclus le musicien et entrepreneur torontois Abel Maxwell dans son dernier Top 25, une liste qu’il élabore chaque année depuis sa fondation il y a 16 ans.

Depuis juin, Abel Maxwell est président du conseil d’administration du festival Franco-Fête de Toronto. Et il est membre du conseil d’administration du Club canadien de Toronto. Sa carrière musicale est en plein essor ces dernières années, avec cinq albums et des tournées au Canada, en Europe et en Afrique. Ce printemps, il a été reçu dans l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Huit des 25 personnes honorées vivent dans le Grand Toronto, deux ailleurs en Ontario (London et Niagara Falls), huit dans les Prairies, quatre en Colombie-Britannique, deux en Atlantique et une à Québec. Ils proviennent de 20 pays différents sur quatre continents.

Dans tous les domaines

Abel Maxwell est né au Sénégal de parents togolais. Il a grandi en France (à Arcachon sur la côte Atlantique) et s’est installé au Canada il y aura bientôt 20 ans, d’abord à Ottawa, puis à Toronto.

La liste comprend un auteur de bandes dessinées de superhéros, un chef cuisinier, une cinéaste, un pharmacologue, une infirmière, un conseiller financier, un politicien provincial, des universitaires, des entrepreneurs et des cadres dans divers domaines…

«Des gens de partout dans le monde choisissent le Canada comme leur pays d’adoption, ce qui en fait un meilleur endroit», indique Sanjay Agnihotri, l’éditeur de Canadian Immigrant.